Archiviata la pandemia Jovanotti torna ad essere milionario. Incassi e guadagni record nel 2022 con il Jova Beach party

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo due anni difficili per laLorenzo Cherubini noto a tutti comenon solo èto a sorridere, ma ha registrato nell’anno boom della sua storia per entrate economiche. Il cantautore ha infatti due società (il 90% intestate a lui, il 10% alla moglie Francesca Valiani) che fatturano le sue prestazioni ai concerti e i diritti della sua musica. Si chiamano Soleluna srl e Yo company srl e nei bilanci da poco depositati presso il registro delle Camere di commercio hanno archiviato un annosia per fatturato che per utili netti. Nel 2021 le due società insieme fatturavano 1 milione e 6.717 euro. L’anno scorso il giro di affari si è moltiplicato per otto, arrivando alla cifradi 8.867.588 euro di fatturato. Nel 2021 le due società ...

Dopo due anni difficili per laLorenzo Cherubini noto a tutti come Jovanotti non solo è tornato a sorridere, ma ha registrato nel 2022 l'anno boom della sua storia per entrate economiche. Il cantautore ha infatti due ...la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame di maturità torna alla normalità che avevamo conosciuto prima della: due prove scritte a carattere nazionale (stabilite dal ministero) e ...la riunione di giugno , la Bce è sotto accusa. Dopo il nuovo rialzo dei tassi di 25 punti ... in linea con lo scorso anno e in aumento di quasi un quinto rispetto a prima della. ...

Archiviata la pandemia Jovanotti torna ad essere milionario. Incassi ... Open

L'inchiesta partita dalla procura di Bergamo è legata alla gestione della pandemia. Esclusa qualsiasi responsabilità penale a carico ...Sono stati archiviati i casi, legati a un'inchiesta Covid, degli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo. Lo ha deciso il Tribunale dei ministri di Roma in riferim ...