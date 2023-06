Anziana scippata della borsa | guardia giurata vede la scena e fa bloccare il malvivente

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ennesimo episodio violento. Questa volta la pensionata è stata avvicinata e derubata mentre passeggiava in via Vannucchi. Il balordo l'ha trascinata a terra per qualche metro

Ennesimo episodio violento. Questa volta la pensionata è stata avvicinata e derubata mentre passeggiava in via Vannucchi. Il balordo l'ha trascinata a terra per qualche metroUn ladro che cerca di scippare un'signora della borsa e che, di fronte alla resistenza della donna, la sbatte a terra e la trascina per terra per alcuni metri in mezzo alla strada, in mezzo alle auto in sosta e ad una in ...mentre percorre via Posidonia , strada centralissima del quartiere Pastena , zona orientale di Salerno . È accaduto nel pomeriggio di oggi quando un'signora è stata strattonata con ...

