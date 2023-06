Antonella Fiordelisi a lezioni di canto | nelle storie spunta l' indizio | si esibirà anche lei a breve?

(Di venerdì 23 giugno 2023)è una delle ex concorrenti del GfVip che, da quando è terminato il programma, è più attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta un milione e...

... attrice argentina Viola Valentino, cantante Niccolò Centioni, attore noto per aver fatto parte del cast de I Cesaroni Gianluca Benincasa, ex fidanzato diFariba Tehrani, madre ...... intonando il suo brano Il cielo stanotte , scritto per la fidanzata. L'ex vippone, prima di raggiungere i colleghi conduttori Angelo Baguini e Gianni Simioli , ha cantato ...ed Edoardo Donnamaria continuano a essere i protagonisti indiscussi dei social anche dopo la fine del Grande Fratello Vip . I 'Donnalisi', infatti, hanno una fanbase ricchissima ...

Antonella Fiordelisi, la corsa inarrestabile dopo il Grande Fratello 361 Magazine

Antonella Fiordelisi è una delle ex concorrenti del GfVip che, da quando è terminato il programma, è più attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta un milione e mezzo di follower che la seguono ...Edoardo Donnamaria ha condotto il Pizza Village di Napoli con Angelo Baguini e Gianni Simioli . Ma non solo. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip , ...