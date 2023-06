Anna Pettinelli Ha Soffiato il Fidanzato ad Arisa!

(Di venerdì 23 giugno 2023)ha un nuovo amore. Si tratta di un personaggio noto ed anche ex della cantante Arisa. Ecco di chi si tratta e cosa dicono gli ultimi rumors! ##arisa #andreadicarlopotrebbe avere un nuovo amore, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Novella 2000. La speaker radiofonica sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua relazione con Stefano Macchi, partecipante di Temptation Island Vip nel 2019. Adesso, sembrerebbe essere al fianco di Andrea Di Carlo, manager di diversi personaggi dello spettacolo come Can Yaman, Morgan e Federico Fashion Style. Andrea è stato in passato legato sentimentalmente ad Arisa, ma si sono lasciati definitivamente un anno e mezzo fa dopo una lunga serie di alti e bassi. Il primo avvistamento di ...

L'Amato di Iside: alla Domus Aurea di Roma arriva la mostra dedicata alla Dea dai mille volti Premio Margutta, i vincitori 2023: Pannofino, Giorgia Cardinaletti, Marisa Laurito,. ...La nota speaker radiofonicasembrerebbe aver ritrovato l'amore accanto allo storico ex di Arisa, Andrea Di Carlo ., tra lei e Andrea Di Carlo è solo amicizia Dopo la fine della relaizone con ...è tornata a sorridere: dopo la rottura con Stefano Macchi, da poco diventato padre di una bimba nata con la nuova compagna Elisa D'Ospina, la conduttrice radiofonica avrebbe un nuovo ...

Temptation Island, flirt in corso tra Anna Pettinelli e l’ex di una cantante Isa e Chia

In Rai si è consumata una tragedia per la perdita che ha devastato tutti. Conduttrice scoppia in lacrime per la collega ...Ad essere coinvolte in un recente gossip sono due volti noti di Amici. Si tratta di Arisa e Anna Pettinelli, entrambe insegnanti di canto nel noto talent ...