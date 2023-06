Andrea Pinna dopo Zorzi parla degli amici influencer che ha perso e della Salemi | “Lei si preoccupa e mi vuole bene”

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 giugno 2023) Due settimane faha spiegato come mai nel 2020 ha chiuso ogni rapporto con Tommaso. Oggi l’è tornato are ai suoi follower ed ha rivelato che Tommaso non è l’unico amico che haper strada in questi anni. Chi invece è rimasta al fianco diè Giuliae per questo lui l’ha voluta ringraziare pubblicamente. “Prima di chiudere questo giro di domande vorrei ringraziare unana pubblicamente. Provo a non commuovermi. C’è unana del mondo dello spettacolo che ho conosciuto nel 2015 e che tutt’ora mi scrive a distanza di anni, mi risponde, si, mi, tifa per me e non è ...