Andrea Ciccone non ce l' ha fatta | morto dopo 8 giorni di agonia il sedicenne investito da un' auto a Bologna

Non ce l'ha fatta, il 16enne rimasto gravemente ferito lo scorso 15 giugno dopo essere stato investito da un'auto a Castello d'Argile, nel Bolognese. Il ragazzo è deceduto oggi all' ospedale Maggiore, ...inizia così la commovente dedica del sindaco Alessandro Erriquez alla prematura dipartita del giovanissimo, 16 anni, giocane calciatore ed animatore dell'Estate Ragazzi che, la ...CASTELLO D'ARGILE (Bologna) - Non ce l'ha fatta, il 16enne rimasto gravemente ferito lo scorso 15 giugno dopo essere stato investito da un'auto a Castello d'Argile, nel Bolognese. Il ragazzo è deceduto oggi all'ospedale Maggiore, ...

È morto a soli 16 anni Andrea Ciccone, il ragazzo di 16 anni investito da un'auto a Bologna.