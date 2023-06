A enstusiasmare i fan, infatti, è stato il nomecasa di produzione dell'album : cricchetto ... Scopri le ultime news suIl direttore artistico presenta al TeatroPergola un programma di settantaquattro appuntamenti, tra orchestre internazionali e giovani talenti... progetto nato dall'incontro di duedi Voci per la Libertà, Francesco Fry Moneti e Michele Mud. Sabato 22 sempre alle 19.30 alla SalaGran Guardia la proiezione docufilm "Rumore - Human ...

Amici della Musica: la seconda stagione di Andrea Lucchesini LA NAZIONE

Loris Karius ha festeggiato 30 anni ieri, 22 giugno 2023, a Milano: dopo la cena in un locale addobbato con candele e palloncini ha spento le ...Sindaco e assessore Pantalone: “Un modo per ricordarlo e per stare accanto alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene” ...