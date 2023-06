Altra gaffe di Schlein | Gli asili riducono le disuguaglianze tra bimbi e bimbe

Il capo di Stato americano ha portato la mano sul cuore al momento sbagliato, quando è partito l'Inno indiano 'Jana Gana Mana'. Appena si è reso conto della, Biden ha cercato di rimediare abbassando lentamente la mano. Riportandola sul cuore al momento giusto, quello dell'esecuzione dell'Inno nazionale statunitense "The Star - Spangled Banner".Visita del leader asiatico a Washington. Il presidente americano, che sbaglia anche inno, mira a indebolire l'alleanza dei Brics.... l'"ageismo") e al genere percepito, per evitaresui pronomi personali: lui, lei, neutro, ... I neo vocabolari hanno un'cosa in comune, la preferenza per il linguaggio "person first", l'...

Joe Biden ne combina un'altra. Dopo gli scivoloni dalle scalette, dopo le cadute dal palco, dopo i capitomboli in bicicletta e chi più ne ha più ne metta, adesso è il turno della figuraccia in mondovisione.