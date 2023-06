Almarosa Art Music | in Versilia l’energia di Gianmarco Puccinelli

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tutto pronto per un’altra grande performanceale dell’artista toscano. Un trionfo di energia, adrenalina ed emozioni. Ennesimo venerdì di festa e dia all’Forte dei Marmi: venerdì 30 giugno 2023 grande attesa per l’esibizione del tuttofare. L’ex personaggio di Tu Si Que Vales è un volto noto in Toscana e sa bene come dare spettacolo e intrattenere i suoi fan. Anche alla vigilia della scorsa notte di San Silvestro (che lo aveva visto impegnato in un locale a Pontedera), si era esibito all’ArtBar, uno dei locali più In della Movida fortemarmina che lo ospita praticamente ogni settimana insieme a tanti big della tv e dello sport. Proprio all’(autentico ‘luogo di ...