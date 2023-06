Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini | ' Servono subito 1 | 8 miliardi'

A poco più di un mese dall'inRomagna , il governatore Bonaccini fa il punto sui danni, la ricostruzione e la mancata nomina di un commissario straordinario. I danni dell'Per riparare strade, fiumi e ...Dopo il Ddl arriverà il decreto legge che riguarderà in particolare i provvedimenti per la gestione del dopoinRomagna e che determinerà il perimetro in cui potrà operare il futuro ...Lo stallo tra la premier e il vicepremier Matteo Salvini si crea sulla nomina del commissario per la gestione del postin- Romagna. Una battuta di arresto che spinge Meloni a ...

In Emilia-Romagna gli interventi urgenti dopo l’alluvione non sono finiti Il Post

L'attore e cantante neozelandese ha previsto una tappa al teatro Nuveau di Bologna il 27 giugno. E ha scelto di devolvere l’incasso dell’evento alle popolazioni alluvionate: «È importante esserci per ...Lo ha annunciato il presidente dell'Accademia dei Lincei Roberto Antonelli nella relazione che ha aperto l'adunanza generale solenne di chiusura dell'Anno ...