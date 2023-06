Allerta meteo nel Lazio | la Protezione civile dirama l’allarme

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’estate 2023 sembra aver fatto un passo indietro. Dopo una settimana di caldo africano, con temperature che hanno sfiorato i 40°C in alcune zone del Sud, il weekend sarà caratterizzato da un’ondata di maltempo e temporali, che in alcuni casi sono previsti anche di forte intensità. Anche nelgli esperti hanno previsto, per la giornata di domani, sabato 24 giugno, abbondanti precipitazioni. È stata ladelre il bollettino digialla per ‘sabato 24 giugno e le successive 6-9 ore’. Torna, per tanti cittadini, la paura degli allagamenti, soprattutto per coloro che risiedono in prossimità dei corsi d’acqua. Sabato di temporali e possibili grandinate nelGli esperti hanno annunciato piogge da isolate a sparse, anche a ...

Coldiretti sulla base dei dati Asnacodi in riferimento all'in molte Regioni del Nord compresa la Romagna alluvionata dove sono a rischio espianto milioni di piante da frutto, ha ribadito che con l'arrivo del maltempo dopo il grande caldo nelle ...Criticitàper temporali .54 / 2023 valida dalle ore 14:00 del giorno 23 giugno 2023 alle ore 24:00 del giorno 24 giugno 2023. Dal pomeriggio odierno (di venerdì 23 giugno) e per il proseguo della ...

Sull’Italia tornano piogge e tempo instabile e la Protezione civile ha emesso per domani 24 giugno un avviso di allerta meteo gialla per rischio ...Secondo le previsioni meteo per domani, non si abbatteranno sulla Sicilia precipitazioni. Nessuna allerta meteo dalla Protezione civile.