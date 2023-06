Alla scoperta del verde | parte da Birreria la ciclopasseggiata con Fiab Napoli Cicloverdi 

(Di venerdì 23 giugno 2023) Aladeldal centro commerciale lalaconCicloverdi Tutti in selladeldi Miano e Capodimonte, domenicadalaconCicloverdi su iniziativa del Centro commerciale Ladi piazza Madonna dell’Arco nell’ambito del calendario di eventi per la tutela ambientale che hanno già coinvolto anche le scuole del territorio. Gli appassionati delle due ruote potranno contare, nei giorni di venerdì 23 e Sabato 24, sull’aiuto dei soci volontari di...

... descrive Suleman come un 'grande fan della letteratura di fantascienza e delladi cose nuove'. Amava la pallavolo e il cubo di Rubrik, e aveva appena completato il suo primo anno...Il video realizzato dal blogger Alan Por El Mundo racconta una delle spedizioni del Titandel relitto del Titanic. Una volta raggiunto il fondo il controller Logitech modificato F710 viene affidato ad uno dei passeggeri che urta alcune rocce . In questo caso la spedizione ...Come si legge direttamente nel rapporto della Guardia di Finanza , le investigazioni tecniche hanno anche portatodell'organizzazione piramidale che prevedeva la vendita e distribuzione ...

MotoGP, alla scoperta di Assen: si frena poco ma serve tanta tecnica La Gazzetta dello Sport

Un terribile ciclone ha colpito la Nuova Zelanda, facendo riemergere antichi fossili appartenenti a gigantesche creature marine: di che si trattaTerra ricca di storia e di bellezza, la Sicilia, vi ospiterà e accoglierà offrendovi la possibilità di scoprire spiagge uniche e mari dalle acque preziose. Ecco le più belle ...