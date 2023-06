Alex Britti | “Mi hanno chiesto un selfie davanti ai fiori per il piccolo Manuel Social problema anche degli adulti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Proprio in quel momento,ai tantiposati sul posto, un uomo mi si è affiancato su uno scooterone e mi haun. Io non me la sono sentita e ho rifiutato”. È quanto accaduto ad, nel luogo del tragico incidente del 14 giugno scorso, in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni. Il cantante, da poco trasferitosi a Casal Palocco, ha detto al Messaggero che da quel giorno non era più riuscito a tornare a via di Macchia Saponara, dove una Lamborghini guidata da un gruppo di youtuber si è schiantata contro una Smart ForFour in cui si trovava una donna con i suoi due figli. “Vado spesso a fare la spesa lì. Ma dopo l’incidente non sono più andato. Mi sono commosso ieri nel tornarci pensando che ilche ha perso la vita è poco ...