Alberto Matano | video intervista Premio Biagio Agnes 2023 | «Celebriamo grande giornalismo e comunicazione»

Ultimo segmento di trasmissione molto movimentato e divertente quello di oggi del programma condotto da, nel ricco parterre di ospiti è intervenuto anche Pierpaolo Pretelli ed il conduttore non poteva non stuzzicarlo sul gossip. Il giovane conduttore, infatti, è felicemente fidanzato con ...Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ai microfoni de 'La Vita in Diretta', il programma di Rai1 condotto da. "Sul treno i passeggeri potranno fruire anche di un ...Il padrone di casaha vestito per un attimo i panni del gossipparo, indagando simpaticamente sui progetti futuri dei 'Prelemi'. Lo spunto è arrivato mentre si stava parlando del ...

Alberto Matano e quelle parole dette a La vita in diretta. «Sono celiaci perché...», cosa è successo leggo.it

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno definitivamente esuberato la loro crisi. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, l’influencer ha spiegato di avere immaginato di chiedere alla fidanzata ...La vita in diretta, Pierpaolo smonta le voci di crisi con Giulia: "Ci sposeremo" Ultimo segmento di trasmissione molto movimentato e divertente quello di ...