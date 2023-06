Alba Parietti su Non Sono una Signora slittato | «Qualcuno aveva paura»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Semaforo verde per Nonuna: stasera, giovedì 29 giugno 2023, va in onda in prima serata su Rai2 lo show rimandato nel corso della stagione 2022-2023 di. Un programma in cui sei uomini famosi, attori, cantanti e sportivi si esibiranno in incognito travestiti da donne, dopo essersi preparati con tre vere Drag Queen professioniste. La giuria è formata da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, Cristina D'Avena e nella quinta e ultima puntata anche da Amanda Lear. Spetterà loro capire chi si nasconde sotto quei panni, un po' come accade a Il Cantante Mascherato. Quello di Nonunasu Rai2 è stato un vero e proprio caso televisivo. Annunciato lo scorso anno in occasione del lancio dei palinsesti Rai autunnali, la trasmissione di ...

Ospiti in studio, Rita Rusic, Marcello Masi e Manuel Bortuzzo . L'autrice di una gaffe dalla quale il conduttore ha dovuto dissociarsi è, però, la giornalista Concita Borrelli , che se ...Ospiti della puntata di oggi del talk di Rai1: daa Manuel Bortuzzo Alberto Matano nella puntata di oggi del suo talk ha avuto moltissimi ospiti, oltre alla giornalista, sono ...Dopo una sequenza infinita di slittamenti e rinvii finalmente c'è una data: Non sono una signora andrà in onda a partire dal 29 giugno . Ad annunciarlo è stataospite nella puntata di oggi de La vita in diretta . La conduttrice ha svelato anticipazioni ed aneddoti sul suo programma e soprattutto, dopo mesi, ha rotto il silenzio sui motivi del ...

Alba Parietti, dopo le polemiche, sbarca su Rai2: “Anche a me piace vestirmi da drag. L'amore Finalmente quello vero" Milleunadonna.it

E’ questo il caso di Non Sono Una Signora, lo show sul mondo delle drag con Alba Parietti alla conduzione. Registrato ormai da mesi, quasi un anno, avrebbe dovuto debuttare lo scorso 7 novembre in ...La lunga attesa per il ritorno di Alba Parietti in Rai sta per terminare. Si alza, dal 29 giugno, il sipario sul programma serale “Non sono una signora” condotto da Alba Parietti. La messa in onda giu ...