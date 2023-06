Alarm Phone | Barcone con 50 migranti alla deriva nel Mediterraneo

PALERMO. "Sos" da una barca in difficoltà, con 50 persone a bordo, in acque internazionali. "Siamo stati appena chiamati - riferisce- Sono disperati e stanno ancora aspettando i soccorsi. La barca è alla deriva e l'acqua sta entrando. La situazione è critica. Esortiamo tutte le autorità competenti: non lasciateli ...L'allarme è stato lanciato dache spiega su Twitter: 'Siamo appena stati chiamati. Sono disperati e stanno aspettando i soccorsi. L'acqua sta entrando nella barca. La situazione è ...Intanto si continua a salpare:ha segnalato un gommone partito dalla Libia con 14 migranti in difficoltà in area Sar maltese, e ha perso il contatto con 50 persone alla deriva vicino alla ...

Migranti, 50 persone alla deriva in acque internazionali. Alarm Phone: “Le autorità libiche rifiutano l’inter… La Stampa

(ANSA) - ROME, JUN 23 - A migrant boat with 50 people on board is in desperate trouble in international waters in the central Mediterranean, rescue alert service Alarm Phone said on Friday. "Alarm ...Un barcone con 50 migranti partito dalla Libia è alla deriva nel Mediterraneo centrale in acque internazionali e «la situazione è critica» . E’ ...