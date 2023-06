Agguato all’ex fidanzata | Crisci chiede scusa | aiutatemi a guarire dalla mia “malattia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto questa mattina nella Casa circordariale di Bellizzi Irpino l’interrogatorio a Pellegrino, il 41enne di Sirignano Irpino che nei giorni scorsi ha rivolti colpi di arma da fuoco verso l’ex, Michela Principe, rendendosi poi anche protagonista di una fuga dai Carabinieri che lo hanno inseguito per le strade del centro paese. Seguito dal legale Aufiero,ha risposto alla domande del Gip dicendosi dispiaciuto e pentito per quanto accaduto. Scuse che sono acocmpagnati anche da una richiesta di “aiuto”, di voler essere “curato per le sue condizioni psicologiche” perchè, ha detto, “vuole”. Ha aggiunto, però, di non aver rivolto la pistola verso l’Aula dei Carabinieri che lo inseguivano. “Lo avevo già denunciato ma non è servito a niente”: il racconto ...