Agguato a Napoli | colpi di pistola contro un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo , classe 2006, è stato ferito stanotte con colpi d'arma da fuoco alla spalla e alla mano sinistra mentre si trovava in corso Sirena , nel quartiere napoletano di Barra . Gli agenti del ...L'Pellegrino Crisci, lunedì pomeriggio, dopo aver seguito la sua ex compagna Michela ... Crisci era anche finito nel carcere di Poggioreale nell'ambito di un'inchiesta della Dda di, ...L'mortale ha avuto luogo all'ingresso dello stabile, al numero civico 98 di via. Attualmente sono in corso i rilievi da parte del Nucleo scientifico.

Agguato a Napoli, 17enne ferito a colpi di pistola in corso Sirena ilmattino.it

Un ragazzo, classe 2006, è stato ferito stanotte con colpi d'arma da fuoco alla spalla e alla mano sinistra mentre si trovava in corso Sirena, nel quartiere napoletano ...Sarà un'edizione nel segno dei podcast quella 2023 del più importante premio giornalistico italiano che sceglie la forma di divulgazione contemporanea più in voga quale medium per la diffusione dei co ...