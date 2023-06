Agerola Napoli | bambino morto dopo esser caduto da un asino | il 12enne era in montagna coi familiari

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sono in corso in provincia di, adle indagini sulla morte di unda un. Il ragazzo sarebbe stato portato dal nonno già senza vita insieme e da alcuni parenti al punto di primo soccorso, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il

