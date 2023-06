Accoltella il fratello alla schiena | 25enne in manette

(Di venerdì 23 giugno 2023)ila Massa di Somma,in. Dovrà rispondere di lesioni aggravate I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per lesioni aggravate A.F.,di Massa di Somma. Durante una lite, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe colpito il, utilizzando un coltello. La vittima di 21 anni è stata portata all’ospedale del Mare di Napoli e le lesioni sono state ritenute guaribili in 20 giorni. F. è finito ined è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - ...

...centro del discorso pubblico come il resto dell'anno accade solo se qualche puccettone... Mi sono anche laureato in giurisprudenza"; "Miobocciato due volte [] si è laureato, non ...Gaeta, si aggirano tra le auto in sosta, poi vedono la Polizia e scappano: fermati due ladri in centroile la compagna a Gaeta Il fatto è accaduto a Gaeta, nella serata di ieri, venerdì 16 giugno 2023 , precisamente nella zona di Monte Tortona , intorno alle 9.30 del mattino. Una ...GAETA, dopo una furiosa lite, ile la compagna di quest'ultimo. Ed è arrestato dai carabinieri, sopraggiunti in seguito alla chiamata di un vicino di casa, allarmato per le grida che ...

Accoltella il fratello alla schiena, 25enne arrestato nel Napoletano Fanpage.it

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per lesioni aggravate Amodio Filosa, 25enne di Massa di Somma. Durante una lite, ...Accoltella il fratello alla schiena, arrestato un 25enne di Massa di Somma , nel Vesuviano. A. F., stando alla ricostruzione dei carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio che indagano ...