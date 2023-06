Accoltella due colleghi durante il turno di lavoro | manette per un 35enne

Leggi su europa.today

(Di venerdì 23 giugno 2023) Attimi di follia in una fabbrica di lavorazione di carni i a Palo del Colle, in provincia di Bari. Oggi pomeriggio, venerdì 23 giugno 2023, un lavoratore iracheno, ma regolarmente residente in Italia ha aggredito con un coltello duedi: un 23enne barese e un 40enne indiano...