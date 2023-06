Abusava della ex ricattandola | Se mi rifiuti | ti impedisco le cure oncologiche

(Di venerdì 23 giugno 2023) AGI - Un 44enne è stato arrestato e messo in carcere, su ordine del gip di Monza, per gli abusi sessuali che avrebbe commesso sulla fidanzata e sulla sua ex. Con minacce, come quella di nascondere la tessera sanitaria per impedire alla precedente compagna, malata oncologica, di accedere alla, le avrebbe costrette a subire rapporti sessuali. A distanza di poco tempo, anche una seconda donna cadeva vittima dei comportamenti dell'indagato. In particolare lo scorso maggio il 44enne, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al rifiutocompagna di assecondare i suoi desideri sessuali, cercava di abusare di lei; la donna, terrorizzata, si era rifugiata nel bagno per sfuggire all'uomo che nel frattempo aveva deciso di abbattere la porta con un martello pneumatico. A salvare la vittima è stato il tempestivo intervento di una pattuglia dei ...

A salvare la vittima è stato il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Monza, coordinati dalla Procura brianzola, la quale bloccava l'aggressore e portava le prime

Notti sul balcone al freddo, la tessera sanitaria sottratta per ricatto, continue violenze sessuali. Arrestato un 44enne di Monza che per anni ha vessato prima l'ex fidanzata e poi l'attuale compagna: