Abruzzo | i piatti della tradizione pastorale che raccontano la ricchezza culinaria della regione

(Di venerdì 23 giugno 2023) Inancora oggi le tradizioni sono importanti, soprattutto quelle legate alla vita dei pastori e alla transumanza, cioè del momento dell’anno in cui le pecore e gli altri animali venivano spostati dai pascoli in montagna ai ricoveri in pianura e viceversa. Durante questo periodo i pastori si assentavano da casa per varie settimane e perciò nacque l’esigenza di creare delle pietanze che fossero sia facili da trasportare che a lunga conservazione, ideali per essere consumate durante il pascolo dei greggi o la transumanza. Sebbene la praticatransumanza non sia più diffusa, in alcune zone dell’ancora oggi si svolgono feste locali che celebrano la transumanza e idei pastori, i quali sono poi diventati a tutti gli effettitradizionali dell’intera ...

E ancora, non possono mancaredella cucina italiana ottimi da gustare insieme alle birre ... con proposte che arrivano oltre che dal Piemonte, dall'Emilia Romagna,, Puglia e quest'anno ...Cinque sono, invece, ifinger - food da scegliere ed accostare ai vini, sapientemente ... il primo spumante Doc in partnership con i consorzi Vini d'e la Fondazione italiana Sommelier, i ......felpati come gatti si alternano in processione gastronomica per far provare allo "chef" iin ... Amo camminare nei boschi e, proprio nel Parco Nazionale d', è nata l'idea del lichene da ...

Cosa mangiare in Abruzzo: 10 piatti tradizionali Fine Dining Lovers Italia

Per coloro che non amano la carne, questo vino rosso succoso si abbina bene anche a piatti a base di funghi, zucca, patate al forno, pomodori arrostiti e legumi. L’altro vino abruzzese prodotto a base ...“Ricerco la purezza, elimino il superfluo e alleggerisco le ricette per piatti salutari e dal gusto più intenso”, spiega lo chef dei Bulgari Hotel che hanno ...