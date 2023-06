Abbonamenti Atalanta | termos | frigoriferi portatili e pure un’amaca Tifosi accampati al Gewiss Stadium

(Di venerdì 23 giugno 2023) Bergamo.e persino. Questi sono alcuni degli oggetti che hanno accompagnato e accompagneranno la notte di alcunidell’che hanno deciso di dormire sotto la Curva Nord per farsi trovare pronti all’appuntamento di domani, sabato 24 giugno. Per essere i primi. Cosa succede? Succede che inizia la seconda fase della campagna. E la paura è non riuscire a farlo. Dalle 10 fino alle ore 20 del 29 giugno sarà attiva la prelazione con scelta libera del posto riservato agli abbonati 2022-2023 dei settori Distinti Sud e Curva Sud. Si tratta del momento in cui gli abbonati dei settori inagibili, quelli per cui è partita la fase di riqualificazione dello stadio, potranno scegliere un posto tra quelli rimasti ...

L'ha annunciato di aver chiuso la prima fase di vendita per la Campagna2023 - 2024. Il comunicato Conclusa la prima fase della Campagnadell'2023 - 2024, con un risultato assai positivo: 9.459 tessere sottoscritte per la conferma del proprio posto. Appuntamento al 24 giugno per coloro che passeranno dai distinti e ......hanno esercitato il proprio diritto di prelazione per abbonarsi alla stagione 2023/24 dell'.Nord - e ricordiamo che l'anno scorso erano andati esauriti i seggiolini vendibili in...Si è chiusa alle 20 di oggi la 1ª fase della campagna2023 - 2024 dell ', ovvero la fase che prevedeva la prelazione sul posto riservata agli abbonati della stagione 2022 - 2023 dei settori tribuna d'onore, tribuna centrale, tribuna ...

"Ripartiamo oggi dai circa ventimila abbonati della scorsa stagione ... L'unica variazione possibile è quella di creare una tariffa media per partite come Atalanta, Lazio, Roma e Napoli, con un costo ...“Ripartiamo da qui” è lo slogan scelto per la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 dell’US Lecce. Sono stati il vice-presidente del sodalizio giallorosso, Corrado Liguori, e la respons ...