"Abbiamo fatto il nostro dovere". Lo sfogo del comandante della Guardia costiera di Crotone

sempre detto che l'Ue non può essere divisa, siamo tutti vittime di queste crisi. La ... futuro capo del governo ed ex commissaria europea, Mariya Gabriel, si è detta ottimista sulche ...La loro speranza è andare in Europa e dire 'ottenuto x e y', che non avranno ottenuto ma diranno di averloper cui poi ratificheranno il Mes. Fa parte della voce 'intrattenimento', non ..."Dopo il crollo che hanno avuto un po' tutte le aziende durante la pandemia, oggi è il momento di riprenderci. E credo che ci siamo ripresi bene, perchéun campionario che, oltre ad essere un po' più basico, con prezzi eccezionali, conserva il nostro fashion, la nostra identità di sempre. Mixato, raggiungiamo un ottimo prodotto come ...

Maturità 2023, abbiamo fatto scrivere il tema su Quasimodo a ChatGpt: ecco il risultato Corriere della Sera

Vittorio Aloi lascia il comando della Guardia costiera di Crotone. Nel giorno del suo addio, è tornato sulle polemiche per Cutro: "Feriscono certi immotivati sospetti" ...Milano, 23 giu. (askanews) - L'attore britannico Dominic West è ospite in questi giorni al Filming Italy Sardegna Festival. C'è molta curiosità tra gli amanti della serie tv "The Crown" di avere ...