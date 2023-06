A Zoomarine gli ‘eroi a quattrozampe’ che salvano la vita sulle spiagge | due giornate con i cani della Sics 

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ci sono eroi umani e poi quelli speciali a 4 zampe che, tra una scodinzolata e l’altra, compiono imprese memorabili. Storie del cuore che coinvolgono, ad esempio,guida per i non vedenti,poliziotto edi salvataggio, che sprezzanti del pericolo e con grande coraggio ogni annotraggono in salvo tante vite. Ed è proprio a questi amici fedeli che il 24 e 25 giugno il parcodedica una due giorni in collaborazione con la Sics, la celebre Scuola Italianadi Salvataggio, che opera in tutta Italia e che in oltre 30 anni di attività ha permesso, grazie alle sue unità cinofile, di daread importanti progetti dedicati alla sicurezza balneare, in affiancamento alla Guardia Costiera o altri enti. I dolcissimi musetti ...