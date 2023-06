A Rosario il congresso della Dante Alighieri | il presidente | Italiano lingua mondo

(Di venerdì 23 giugno 2023) La promozione nelcultura italiana intese come parte integrante del Sistema Paese e' il principale tema al centro dell'84InternazionaleSocieta'...

...lingua e della cultura italiana intese come parte integrante del Sistema Paese e' il principale tema al centro dell'84Internazionale della Societa' Dante Alighieri che si tiene a, ...... Candida Livatino e il console onorario dell' Islanda Clausen, le attrici Lea Seydoux e... L' ex candidato alrepubblicano Robby Starbuck ha scritto di aver visto i tre figli di Megan ..." Si svolgerà dal 21 al 24 giugno al' 84°internazionale della Società Dante Alighier i che si intitola "L'italiano, un viaggio meraviglioso" ed è organizzato sotto l' Alto Patronato del Presidente della Repubblica ...

Società Dante Alighieri: a Rosario il Congresso internazionale Corriere della Sera

La promozione nel mondo della lingua e della cultura italiana intese come parte integrante del Sistema Paese e' il principale tema al centro ..."Il made in Italy, con le sue eccellenze, porta in tutto il mondo il valore dell'italianità, un valore culturale". (ANSA) ...