15 medaglie per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia | Ceccarelli re dei 100 metri

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giornata molto positiva peraidi. Con 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi la squadra azzurra ha raggiunto quota 25 podi nelle prime due giornate della manifestazione, nettamente al comando per numero dima, per il momento, con un oro meno della Spagna. Grandi soddisfazioni per i colori azzurri sono arrivate dall’atletica leggera. Al Silesian Stadium di Chorzow la prima giornata di gare è stata illuminata da Samuele. Eguagliando il personal best fatto segnare a inizio mese al Golden Gala in 10?13, l’azzurro ha vinto i 100davanti all’olandese Raphael Bouju (10?14) e al britannico Jeremiah Azu (10?16). In apertura di programma splendida affermazione per Sara Fantini nel lancio del martello. Con la misura di 73.26 ...