10eLotto | colpo da 50mila euro a Terracina

(Di venerdì 23 giugno 2023)– Si conferma un periodo fortunato per i giocatori del Lotto e deldel Lazio, in particolare a Roma e nella provincia di Latina. Come successo nell’estrazione del 20 giugno, infatti, anche nell’ultimo concorso le maggiori vincite sono andate proprio nella Capitale e nella vicina città laziale. In particolare a Roma – riporta l’agenzia Agimeg – dopo la vincita da 47.500di pochi giorni fa al Lotto, nell’ultima estrazione è andata ancora meglio ed è arrivato un altro belper un fortunato della Capitale: ben 237.500grazie a un terno sulla ruota di Firenze. Per quanto riguarda il, invece, doppia vincita uguale da 50.000(Latina) e Reggio Calabria. In entrambi i casi indovinati nove numeri su 10 ...