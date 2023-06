WTA Birmingham 2023 | risultati 22 giugno | Jelena Ostapenko elimina Venus Williams

(Di giovedì 22 giugno 2023) Gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile del Rothesay Classic, torneo di categoria WTA 250 di tennis, si sono completati a Birmigham, in Gran Bretagna: disputati cinque match, senza italiane protagoniste. Il derby ceco premia Barbora Krejcikova, che regola la connazionale Tereza Martincova con un duplice 6-4, mentre la canadese Rebecca Marino piega la statunitense Emina Bektas con lo score di 6-4 4-6 7-6 (1), infine la russa Anastasia Potapova rimonta la statunitense Caty McNally, battuta per 3-6 6-2 7-6 (0). La polacca Magdalena Frech supera in tre set la romena Sorana Cirstea,ta col punteggio di 6-3 6-7 (1) 6-4, infine la lettoneriesce ad avere la meglio sulla statunitensecon lo score di 6-3 5-7 ...

