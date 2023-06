WTA Berlino 2023 | fuori Sabalenka e Gauff | Sakkari spazza via Sasnovich

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il torneo WTA diregala delle grosse sorprese nella giornata di oggi. Disegnato il quadro dei quarti di finale, con la parte superiore del tabellone che vedrà, contro tutti i pronostici, un derby tutto russo. Poiché sono cadute, in maniera assai sorprendente, sia Arynache Coco. La numero 1 del seeding è stata sopraffatta da Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-6, in una giornata dove il suo servizio ha fatto fatica a funzionare: solo il 59% di prime e 10/26 la sua conversione con la seconda, permettendo alla numero 13 al mondo di battere nuovamente la bielorussa così come accadde un anno fa sempre sullo stesso campo. Va ancora peggio alla statunitense, che viene sotterrata da Ekaterina Alexandrova vincendo solo quattro giochi nel primo set. Dal 4 pari del primo set, la russa prende il largo con un ...