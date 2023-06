Wonderfull COLDPLAY | la band incanta il Maradona e omaggia Pino Daniele Video

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti In inglese si direbbe “what a beauty!” (che bellezza!) per descrivere lo spettacolo di musica e colori realizzato nella serata di ieri dai, la famosissimabritannica, al Diego Armandodi Napoli. Prima tappa di un tour che vedrà Chris Martin e i suoi esibirsi anche stasera nel capoluogo campano per poi spostarsi con tre date a Milano. Nel giorno del solstizio d’estate, e quando finalmente il meteo ha deciso di consentire una tregua all’instabilità degli ultimi mesi, Fuorigrotta si è trasformata in un via vai di persone di varia età, giunte da ogni parte d’Europa e del mondo, per vivere quella che resterà un’esperienza indimenticabile. Alle 21.30 labritannica ha cominciato il suo show di musica e colori, garantita dai wrists, braccialetti ...