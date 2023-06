Wizz Air | al via Open Day di reclutamento piloti in Italia

(Di giovedì 22 giugno 2023) A Roma in momenti distinti: il 29 e 30 giugno e, successivamente, le valutazioni dall'1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto La compagnia aereaAir invita tutti i candidati alla sua più grande serie di eventi diperin, dal 29 giugno al 4 luglio. Il tutto si svolgerà a Roma in momenti distinti: due giorni diDay perprofessionisti il 29 e 30 giugno e, successivamente, avranno luogo le valutazioni dall’1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto. Dopo la sua significativa espansione in Europa, con nuove consegne di aeromobili, più rotte e maggiori frequenze, la compagnia aerea si è impegnata ad assumere più personale di equipaggio. AttualmenteAir sta reclutando capitani e primi ufficiali con licenza Easa per unirsi alle sue basi in ...

A Roma in momenti distinti: il 29 e 30 giugno e, successivamente, le valutazioni dall'1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto La compagnia aereainvita tutti i candidati alla sua più grande serie di eventi di reclutamento per piloti in Italia, dal 29 giugno al 4 luglio. Il tutto si svolgerà a Roma in momenti distinti: due giorni di ...'È la percentuale di aumento massima rilevata nell'inchiesta, con- spiega Altroconsumo. - In questo caso abbiamo aggiunto al volo (che compariva al prezzo iniziale di 14,99 euro) la scelta ...Prenotazioni che invece riempiono i voli di Ryanair, easyJet ee Volotea che vendono tariffe molto più basse. E a chi dice che questi voli sono pagati dai territori limitrofi, si può ...

Wizz Air sceglie Roma per il più grande appuntamento di reclutamento piloti d'Italia RomaToday

A Roma in momenti distinti: il 29 e 30 giugno e, successivamente, le valutazioni dall'1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto ...Wizz Air invita tutti i candidati alla sua più grande serie di eventi di reclutamento per piloti in Italia dal 29 giugno al 4 luglio. Il tutto si svolgerà a Roma in momenti distinti: due giorni di ...