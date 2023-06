Wimbledon | nel dipinto del torneo Murray non c’è E il fratello Jamie critica la scelta FOTO

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Roger Federer con un braccio attorno a Novak Djokovic e Rafael Nadal. E poi Stefan Edberg e Boris Becker, Bjorn Borg e John McEnroe, tanti campioni che hanno fatto la storia deh Championships. Le donne più dietro: le sorelle Williams, Venus e Serena, Chris Evert al fianco di Martina Navratilova, e poi Iga Swiatek e la campionessa in carica Elena Rybakina. E? Nelpromozionale che lanciasui social ufficiali delil campione scozzese non c’è., il primo giocatore britannico a vincere adopo 77 anni, nel 2013 e poi di nuovo nel 2016, non c’è. Il, ha risposto al post del club su Instagram con un semplice commento: “Dov’è Andy?”. ...

La famiglia Murray contro Wimbledon: nel quadro promozionale c'è ...

