Wijnaldum | 'Alla Roma stagione difficile | ma sono un giocatore migliore Ora ho bisogno di ritrovare la gioia'

Georginio, centrocampista di proprietà del Psg, ha parlato a L'Equipe della sua stagione passata in prestitoRoma Georginio, centrocampista di proprietà del Psg, ha parlato a L'Equipe della sua stagione passata in prestitoRoma. PAROLE - "Dopo l'infortuniotibia la mia è stata una ...In un'intervista a L'Equipe , Georginioè tornato a parlare della sua ultima stagione vissutaRoma : "È stata una stagione breve dopo l'infortuniotibia, solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma a dicembre, dopo la ...Così Georginioin un'intervista a L'Equipe ha parlato del suo futuro, dopo l'anno in prestitoRoma, con il club giallorosso che a oggi non sembra intenzionato a riscattarlo. Parlando ...

Roma, senti Wijnaldum: "Migliorato con Mourinho, ma ho perso la gioia" Corriere dello Sport

Il centrocampista olandese Gini Wijnaldum ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese l’Equipe. Di seguito le sue parole. “Dopo l’infortunio alla tibia la mia è stata una stagione breve ...Così Georginio Wijnaldum in un'intervista a L'Equipe ha parlato del suo futuro, dopo l'anno in prestito alla Roma, con il club giallorosso che a oggi non sembra intenzionato a riscattarlo. E quando ...