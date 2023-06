Welfare | Malan Fdi | Proposta di legge Aepi? ci confronteremo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Sulladisulaziendale die del presidente Dinoi "ci. Su questi temi che sono di tutti c'è la volontà delle forze politiche di collaborare". Lo ha detto Lucio, capogruppo di Fdi al Senato, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' dia Roma. "Le piccole imprese -ha spiegato- sono la forza dell'Italia, per loro il mondo produttivo italiano è riuscito a rispondere alle esigenze del mercato, rappresentano la parte più importante del tessuto economico della nostra nazione".

