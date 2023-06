Wayne Santana | orrenda battuta sessista su Emma e Tony Effe | cosa ha detto | il video

(Di giovedì 22 giugno 2023) Qualcuno dica ache siamo nel 2023. Ripeto, qualcuno gli dica che siamo nel 2023 e questa non è un’esercitazione. L’ex componente della Dark Polo Gang ha fatto unacon protagonistaMarrone, reduce dal featuring consu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Qualcuno dica ache siamo nel 2023. Ripeto, qualcuno gli dica che siamo nel 2023 e questa non è un'esercitazione. L'ex componente della Dark Polo Gang ha fatto una orrenda battuta sessista con ...Tra i dischi curati come direttore artistico da Drillionaire anche "Succo di zenzero, volume 2" di, "Milano Demons" e "Season" di Shiva e "Salvatore" di Paky. Questa la copertina di "...Tra i dischi curati come direttore artistico da Drillionaire anche "Succo di zenzero, volume 2" di, "Milano Demons" e "Season" di Shiva e "Salvatore" di Paky. WEB & SOCIAL https://www.

Wayne Santana, battuta sessista su Emma e Tony Effe: cosa ha detto Blog Tivvù

Qualcuno dica a Wayne Santana che siamo nel 2023. Ripeto, qualcuno gli dica che siamo nel 2023 e questa non è un’esercitazione. L’ex componente della Dark Polo Gang ha fatto una orrenda battuta ...Outside a Harlem subway station, Yusef Salaam, a candidate for New York City Council, hurriedly greeted voters streaming out along Malcolm X Boulevard. For some, no introductions ...