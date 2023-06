Volo salvavita per neonato da Cagliari a Ciampino

(Di giovedì 22 giugno 2023) – Si è concluso poco prima delle 21 di ieri sera, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 1 giorno da, effettuato con un veliF50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un’equipe medica e accompagnato dai genitori. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Ilsalva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ...

Bimba di un anno è gravissima dopo un malore: il trasporto dalla Calabria a Ciampino Il bimbo colto da un malore improvviso mentre era in auto con la mamma Tutto è accaduto in pochi secondi, siamo nei pressi del Tribunale di Termini Imerese

Un’importante missione di volo dell’Aeronautica Militare ha consentito il trasporto sanitario d’urgenza di due gemellini di soli tre mesi, in grave pericolo di vita, dal Policlinico Universitario ...E' atterrato ieri sull'aeroporto di Milano Linate un velivolo Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militar effettuato sulla tratta Cagliari-Milano, il trasporto sanitario d'urgenza di due gem ...