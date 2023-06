Volley | Trento Magalini completa settore schiacciatori

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il 21enne scaligero arriva da Verona e ha firmato un biennale- Per la stagione 2023/24 la rosa dell'Itas Trentino campione d'Italia potrà contare esclusivamente su giovani talenti azzurri per quanto riguarda ilgli. Sarà infatti Giulio, ventunenne scaligero, a

Per il martello, prelevato da Verona, si tratta a tutti gli effetti di un ritorno aed in Trentino, società con cui aveva già disputato una precedente stagione di Serie A3 nell'...Arriva acon la ferma volontà di compiere un ulteriore step, per il presente ed il futuro . Sono molto felice di aver trovato l'accordo con Trentinoper la prossima stagione, perché si ...Leonardo ha mosso i suoi primi passi nel mondo dela 13 anni proprio a Ferrara dove è nato. ... quando ero piccolo non guardavo molta pallavolo ma Cuneo insieme a Modena esono le squadre ...

Pallavolo SuperLega - Sarà Adriano Di Pinto il vice di Fabio Soli sulla panchina tricolore di Trentino Volley ivolleymagazine

Il 21enne scaligero arriva da Verona e ha firmato un biennale TRENTO (ITALPRESS) - Per la stagione 2023/24 la rosa dell'Itas Trentino campione ...Per la stagione 2023/24 la rosa dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia potrà contare esclusivamente su giovani talenti italiani per quanto riguarda il settore gli schiacciatori. Sarà infatti Gi ...