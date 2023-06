Volley | l’Italia ribalta la Cina e continua a pedalare in Nations League | 4 sigilli di fila

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023)ha liquidato la malcapitatacon un perentorio 3-0 (25-13; 25-19; 26-24) e ha così conquistato la quarta vittoria nella2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno confermato il pronostico della vigilia, surclassando la poco quotata compagine asiatica (fanalino di coda nella graduatoria della massima competizione internazionale itinernate) in poco più di un’ora di gioco a senso unico. Dopo il successo ottenuto ieri contro l’Iran, gli azzurri si sono ripetuti a Rotterdam (Paesi Bassi) e hanno così into il quarto sigillo consecutivo dopo le due affermazioni ottenute a Ottawa un paio di settimane fa. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono così issati provvisoriamente al quarto posto in classifica (4 vittorie, 12 punti), in piena corsa per la ...