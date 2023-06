Vittorio Sgarbi nominato Primo Ambasciatore dei Locali Storici d’Italia

La mostra, curata dae Michele Danieli, con la direzione di Pietro Di Natale, ha offerto la possibilità di ammirare 120 opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo e ha ...propone a Forza Italia di trasformarsi, con nuove forze, in una sorta... Giorgia Meloni vuole aprire un ciclo politico. Cinque o dieci anni di governo, vanno ripetendo i fedelissimi. ...propone a Forza Italia di trasformarsi, con nuove forze, in una sorta... Giorgia Meloni vuole aprire un ciclo politico. Cinque o dieci anni di governo, vanno ripetendo i fedelissimi. ...

Davigo condannato, Vittorio Sgarbi gode: "Come diceva lui..." Liberoquotidiano.it

Lunedì 19 giugno 2023 si è conclusa con successo di pubblico e di critica la mostra Rinascimento a Ferrara. Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa, registrando 70.229 presenze in 122 giorni. 'esposizione ...via Romana e via Maggio ha inviato al sindaco Dario Nardella mettendo in copia anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il suo sottosegretario Vittorio Sgarbi. «Chiediamo che le panchine ...