“Violenze contro gli infermieri | in troppi ospedali le guardie giurate al posto degli agenti Chi li difende?” | denuncia il Nursing Up

(Di giovedì 22 giugno 2023) “I pronto soccorsi italiani, da Nord a Sud, indistintamente, soprattutto nei fine settimana, quando gli studi dei medici di famiglia sono chiusi, ed in particolare con l’arrivo dell’estate e l’apertura di locali notturni e discoteche, si trasformano in una vera e propria ‘polveriera’. La carenza dipesa come un macigno soprattutto nei centri di primo intervento, quando, le lunghe attese, spesso snervanti, a fronte della deficitaria presenza di professionisti che nelle aree triage il più delle volte devono occuparsi di un numero spropositato di pazienti (si può arrivare in media anche a 20 assistiti per ogni infermiere), finisce con il far esplodere, senza mezzi termini, situazioni molto pericolose”.nei pronto soccorso, ilUp: “Dove i sono presidi di pubblica ...

... così Joe Biden nel discorso con cui ha accolto alla Casa Bianca il premier indiano Narendra Modi, criticato da molti per le discriminazioni e lenel suo Paesei musulmani e le altre ...nei pronto soccorso, il Nursing Up: "Per legge non sono chiamati a intervenire fisicamente per arginare sul nascere l'esplodere di atteggiamenti violenti " Del resto, prosegue il ......sacco di iuta con sopra scritto Coop e con dentro 112 mila cartoline per dire no allee ... cosa che ha scatenato la ribellione di vasti strati della popolazioneil regime degli ...

Detroit: il video delle brutali violenze di un poliziotto contro un detenuto La7

Secondo Everytown for Gun Safety, organizzazione no-profit che si batte contro la violenza armata, in sei mesi ci sono state più di 150 sparatorie involontarie tra i più piccoli. Il bilancio è tragico ...2023 - “Siamo con il popolo iraniano e sosteniamo la protesta dell’Associazione Democratica degli Iraniani che sabato 24 giugno dalle 10:30 alle 12:30 alle Fondamenta Santa Lucia a Venezia ...