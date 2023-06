(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - Sfruttamento del lavoro è l'accusa per cui è stata sottoposta a "controllo giudiziario" la Servizi fiduciari Coop, che fa parte del gruppo Securitalia, leader nel mercato della sicurezza e della vigilanza privata. L'operazione è stata condotta dalladidi Como, che ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano. Le indagini hanno consentito di accertare come unacooperativa, al fine di proporsi sul mercato con prezzi oltremodo competitivi, avrebbe effettuato azioni di sfruttamento del lavoro approfittando dello stato di necessità dei suoi attuali oltre 9.000 lavoratori corrispondendo una remunerazione oraria di 5,37lordi, pari a una retribuzione mensile di circa 930lordi (650 netti). In questo contesto, la quasi totalità dei dipendenti si ...

Vigilantes venivano pagati 5 euro l'ora, la Guardia di Finanza commissaria la società AGI - Agenzia Italia

