Videosorveglianza tecnologica in 11 comuni della provincia di Salerno | via libera dal Ministero dell’Interno

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’Autorità di Gestione del POC “Legalità” 2014/2020 del– DipartimentoPubblica Sicurezza ha approvato i progetti relativi ad interventi dipresentate da undicidi(Agropoli, Angri, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano e Scafati). per un totale di circa 1.750.000 euro. Tali progetti sono stati sottoposti ad analisi preliminare da parte“Cabina di Regia” costituita presso la Prefettura died hanno ottenuto il parere positivo del Comitatole per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che – si ...

Buone notizie per alcuni comuni del Salernitano ammessi ai progetti di finanziamento per ottenere interventi di videosorveglianza tecnologica per un totale di circa 1.750.000 euro. Un presidio di magg ...Più sicurezza a Salerno: verranno istallate nuove telecamere in undici comuni salernitani. Sono state approvate le proposte progettuali ...