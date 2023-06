VIDEO – Vasco a Palermo | la gaffe del rocker che scambia il castello Utveggio per una semplice casa

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il Komandante torna a esibirsi adopo 18 anni di assenza, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Tuttavia, unanelle storie diRossi non è passata inosservata tra i palermitani Con un breve post su Facebook,Rossi ha annunciato il suo ritorno adopo 18 anni di assenza. Ilitaliano si esibirà in un doppio concerto al Barbera, regalando ai fan palermitani una serata indimenticabile. Questo evento è particolarmente atteso, dato chenon si esibiva in grandi eventi nella città da tanto tempo. Le parole del cantante hanno suscitato grande entusiasmo tra i suoi fedeli sostenitori. La nostalgia dei luoghi passati Nel suo post sui social,Rossi ha fatto riferimento ai suoi precedenti concerti a ...

... questa la scaletta preparata daRossi per le due serate di Palermo: Dillo alla Luna Stendimi ...comandamento C'è chi dice no Gli spari sopra Se ti potessi dire Vivere T'immagini Rewind Play...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Palermo allo stadio perRossi : un evento di grandissima portata (che si svolgerà in due date, oggi 22 giugno e domani ... ECCO ILL ...invece ha fatto due date indimenticabili al Circo Massimo di Roma, per lui 120 mila ... Leggi i commenti I commenti dei lettoridel giorno Metropolis/356 - "Tutti tranne Mes". Perché la ...

VIDEO Palermo, Vasco Rossi al “Barbera” inquadra la Curva Nord: “Stadio fantastico” Mediagol.it

Palermo, Concerto Vasco Rossi: Tutti i divieti di sosta e le info utili Manifesto concerto Vasco Rossi @fotostock Palermo si sta preparando ai due concerti di Vasco… Leggi ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Il Barbera si riempie in attesa di Vasco: la bellissima atmosfera dentro lo stadio a poche ore dal concerto – IL VIDEO è apparso 6 minuti fa sul quotidiano online ...