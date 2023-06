VIDEO IN – Onana e Brozovic osservati speciali Mulattieri-Sassuolo? Il punto sul mercato dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilnon si ferma in questi giorni, il nostro inviato dalla sede nerazzurra Roberto Novella fa il report della giornata in chiave estiva. RIEPILOGO DI– Non ci sono stati movimenti particolari oggi nella sede sede. Ma non sono mancate le novità: sempre più concreto l’addio di Edin Dzeko, atterrato in Turchia in mattinata. I nerazzurri tengono sotto controllo la situazione di André, poiché la pista Guglielmo Vicario è ormai sfumata. Rimane calda, invece, quella di Davide Frattesi, mentre l’Inter attende un’offerta per Marcelo. Ilè forte su Samuele. Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...