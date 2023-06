Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Ilsi inserisce nella corsa per Davideaspetta il rilancio arabo per Marcelo Brozovic. Parole per Romelu Lukaku e Yann Bisseck, infine su Guglielmo Vicario verso il Tottenham. TG IN NERAZZURRO – Il mercato delnon si muove senza cessioni, per questo da attenzionare le situazioni di André Onana e Marcelo Brozovic, quest’ultimo in attesa di un rilancio dell’Al-Nassr. Il vice del camerunense starebbe sfumando, Guglielmo Vicario va verso il Tottenham. Elencate nelle possibili altre alternative. ...