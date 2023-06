Vicario-Tottenham | bruciata la concorrenza delle big di Serie A

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 22 giugno 2023) Guglielmosarà a meno di clamorose sorprese il nuovo portiere del. Come dichiarato ieri dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, gli Spurs hanno convinto l’Empoli per la cessione dell’estremo difensore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Se la trattativa dovesse andare in porto, si tratterebbe della cessione più ricca nella storia della compagine toscana. Dopo una grande stagione da protagonista,è quindi pronto a lasciare laA per difendere i pali di unabig di Premier League.: i londinesi anticipano le big diA In 32 gettoni in campionatosi è reso protagonista di unadi interventi straordinari a difesa della porta ...