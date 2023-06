Vicario in Premier insieme ad Onana | Marotta corre ai ripari | due le alternative

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’Inter valuta la cessione dima il sostituto non sarà, ad un passo dal Tottenham. Due leal vaglio di. Il primo divorzio in casa Inter è stato ufficializzato nella mattinata odierna. Edin Dzeko, infatti, è diventato un nuovo giocatore del Fenerbahce. Decisiva, in tal senso, la proposta messa sul piatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'offerta del Tottenham stoppa l'interesse dell'Inter per. Il club nerazzurro, in attesa ... E Tonali è a un passo dalla... CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE MARCO CARNESECCHI ruolo:...Rebus portiere in casa Inter. Ad oggi, ancora non è chiaro chi sarà tra i pali della squadra nerazzurra nella prossima stagione. Inter beffata,verso laLeague . Inter, Onana piace molto al Manchester United . Inter: se parte Onana, due nomi in gioco . Inter beffata,verso laLeague. L'Inter aveva scelto ...... cosa probabile poiché il giovane inglese classe 2003 è molto apprezzato inLeague e ha un ... La nuova ItalJuve passerà anche dal portiere: uno trae Carnesecchi potrebbe essere il ...

Vicario verso la Premier League: accordo tra Empoli e Tottenham Goal.com

Altro risultato importante per il Settore giovanile dell'Inter: ieri sera, allo stadio "Del Conero" di Ancon, l'Under 17 di Tiziano Polenghi ha conquistato la finale ...Il compito di Vicario non sarà dei più semplici, dovrà sostituire Lloris al Tottenham, data la volontà del francese di cambiare aria dopo una lunga esperienza negli Spurs. La scelta di Vicario ...