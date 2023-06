Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 giugno 2023)DEL 22 GIUGNOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZAFIUMICINO E PIÙ AVANTI ALTEZZA CASILINA E CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO CODE TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI VERSOANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VIA DI MALAFEDE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA LAURENTINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E VIA CASTEL DI LEVA DIREZIONE ...